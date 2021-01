Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (05.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der deutsche Staat könne sich nach der Lufthansa nun auch in größerem Umfang am Reisekonzern TUI beteiligen. Die Aktionäre des schwer von der Corona-Krise getroffenen Unternehmens hätten am Dienstag mit großer Mehrheit einem entsprechenden Recht zum Umtausch von Vermögenseinlagen in Aktien zugestimmt. Gleichzeitig hätten sie den Weg für die geplante Kapitalerhöhung aus dem dritten Rettungspaket freigemacht.Konkret: Durch die Kapitalerhöhung solle dem Hannoveraner Konzern rund eine halbe Milliarde Euro zufließen. Der Bezugspreis für die neuen Aktien liege bei 1,07 Euro. Der größte TUI-Aktionär Unifirm um die russische Milliardärsfamilie Mordaschow habe bereits zugesagt, mindestens im Umfang seiner Beteiligung von knapp 25% neue Papiere zu zeichnen.Auch der Bund könne nun mit insgesamt bis zu 25% plus einem Anteilsschein bei TUI einzusteigen. Die EU-Kommission habe zuvor am Montagabend in Brüssel erklärt, dass die wettbewerbsrechtlichen Rahmenbedingungen für bis zu 1,25 Mrd. Euro an deutschen Hilfen aus ihrer Sicht erfüllt seien. Im Einzelnen gehe es dabei um eine stille Beteiligung an TUI von 420 Mio. Euro, die der staatliche Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) laut Beschluss der Aktionäre nun in direkte Anteilsscheine umwandeln dürfe. Zudem umfasse das Paket eine ebenfalls wandelbare Anleihe im Wert von 150 Mio. Euro, für die bereits im Spätsommer die wesentlichen Bedingungen geklärt worden seien.Dass die Aktionäre dem Rettungspaket zustimmen würden, sei richtig. TUI habe damit einen wichtigen Baustein zum Überleben gesetzt. Jetzt müsse der Reisekonzern auf den Sommer 2021 und ein (großes) Comeback des Tourismus hoffen. Dafür brauche es nun regelmäßige Fortschritte beim Impfstoff-Marathon für das Ziel "Herden-Immunität". "Der Aktionär" sei weiterhin für TUI vorsichtig optimistisch und halte das Papier in seinem Langfrist-Depot, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link