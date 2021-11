XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (16.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Tourismus und damit auch TUI würden in hohem Maße unter den coronabedingten Unsicherheiten leiden. So hätten die jüngsten Berichte über eine Neubeurteilung durch das Auswärtige Amt potentielle Kreuzfahrt-Kunden verunsichert, wie Trvlcounter.de berichtet habe. Aber selbst eine wohlwollende Interpretation der Behörden-Aussagen dürfte aktuell keinen Buchungsrun auslösen.Hintergrund: Das Auswärtige Amt habe ihren Reisehinweis zur Corona-Pandemie vor Wochenfrist aktualisiert und rate wieder von Kreuzfahrten ab. Rein formal sei das jedoch keine Reisewarnung. Das Problem: Auch wenn TUI-Cruises–Chefin Wybcke Meier jüngst in einem Interview mit norderlesen.de auf die geringe Anzahl von Corona-Fällen an Bord (seit dem Re-Start) hingewiesen habe - die Angst der Menschen dürfte angesichts der rasant steigenden Corona-Zahlen die Buchungslaune vorerst bremsen. Und die faktische Aussage des Auswärtigen Amtes werde diesen Effekt wohl tendenziell verstärken.Kreuzfahrten-Anbieter hätten sicherlich das maximal Mögliche unternommen, um die Corona-Ausbrüche an Bord zu vermeiden. Dennoch dürfte mit Blick auf die in Deutschland hochschnellenden Inzidenzen bei den Kunden die Angst die Reiselust überwiegen. Anleger sollten bei der TUI-Aktie derzeit besser nicht einchecken, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.11.2021)Börsenplätze TUI-Aktie:Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:2,636 EUR -0,94% (16.11.2021, 12:42)