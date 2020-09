Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (25.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Tourismus sei in der größten Krise seiner Geschichte. Der weltweit größte Reiseveranstalter TUI kämpfe ums Überleben. Die große existenzielle Frage, die die gesamte Branche umtreibe: Wann werde es wieder - zumindest einigermaßen - wie früher? Nach Daten der Welttourismus-Organisation UNWTO werde es jedenfalls nicht die ersehnte "schnelle Heilung" geben, so berichte die Touristik-Zeitschrift "fvw".Konkret komme die UNWTO zu dem Analyse-Ergebnis, dass nicht vor 2022 mit einer spürbaren Verbesserung in der Reisewirtschaft zu rechnen sei. Und das sei das optimistische Szenario. Die pessimistische Variante gehe von einer Zeitspanne bis Ende 2024 aus. Das sei deutlich bei einer Expertendiskussion per Video vom Deutsche Reiseverband (DRV) und der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ geworden, berichte die "fvw".Bei dem Austausch sei es um die Zukunft des Tourismus unter den Prämissen gesundheitliche Sicherheit, Diversifikation und freie Mobilität gegangen. Manuel Butler, langjähriger Chef des spanischen Fremdenverkehrsamts in Berlin und heute Direktor bei der UNWTO, glaube, dass die Corona-Konsequenzen für die Reisewirtschaft tiefgreifender und womöglich weitreichender ausfallen würden, als es sich heute abzeichne. Themen wie verantwortliches Reisen und Nachhaltigkeit würden künftig für die Reisenden immer wichtiger, erwarte Manuel Butler.Anleger umfliegen besser die TUI-Aktie und gehen bei aussichtsreicheren Titeln an Bord, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.09.2020)