Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Touristikunternehmen wie TUI seien aufgrund der Corona-Krise schwer in finanzielle Schieflage geraten - einige kleinere Reiseveranstalter seien bereits pleite. Die Hannoveraner hätten bereits zum zweiten Mal staatliche Unterstützung in Anspruch nehmen müssen. Die gesamte Branche sehne mit aller "kollektiver Gedanken-Kraft" einen Impfstoff herbei, und weitere zusätzliche Hiobsbotschaften seien kaum noch verkraftbar. Doch ausgerechnet in diesen Zeiten greife jetzt auch noch der Verbraucherschutz ins Geschehen ein - gleichsam zur Unzeit."Ich halte die Vorkassezahlungen für antiquiert, für nicht mehr verantwortbar im Flug- und Reisebereich", habe der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), Klaus Müller, der Deutschen Presse-Agentur gesagt. Veranstalter von Pauschalreisen dürften bisher mindestens ein Fünftel des Reisepreises schon im Voraus verlangen. Das sei ein Sonderrecht, das längst nicht mehr gerechtfertigt sei, meine Müller. Bei fast allen anderen Geschäften sei es normal, erst eine Leistung zu bekommen und dann zu zahlen. "Sie kaufen ein Brötchen und sie bezahlen, sobald das Brötchen über die Theke geht." Auch bei vielen Hotelbuchungen sei das inzwischen so: "Sie waren im Hotel, Sie checken aus und bezahlen dann dafür".Dass für Pauschalreisen 20 oder 30 Prozent des Reisepreises und bei Flügen sogar die gesamte Summe weit im Voraus zu zahlen sei, sei "eine überkommene Fehlsteuerung", habe Müller kritisiert. Zu häufig habe man zuletzt erlebt, dass Airlines oder Reiseveranstalter insolvent gegangen seien. "Ich bezweifele, dass wir hier bereits die letzte Insolvenz in Europa gesehen haben", so der Verbraucherschützer. Entweder müsse über ein Verbot der Vorkasse diskutiert werden - oder über eine breitere Insolvenzabsicherung nicht nur für Pauschalreisen, sondern auch für Flüge.Die Bundesregierung wolle nach der Pleite des großen Veranstalters Thomas Cook zumindest die Absicherung für Pauschalreisen verbessern. Veranstalter sollten in einen Fonds einzahlen müssen, damit auch riesige Schadenssummen in Zukunft abgesichert seien. Im Fall Thomas Cook habe die Versicherungssumme von 110 Millionen Euro nur gereicht, um einen Bruchteil der Forderungen der betroffenen Urlauber zu begleichen. Die Bundesregierung sei für den Rest eingesprungen.Auch der Bundesgerichtshof habe Anzahlungen zuletzt generell für zulässig erklärt - unter anderem, weil die Reiseveranstalter oft selbst in Vorkasse gehen müssten. Sie würden entweder zu Beginn der Urlaubssaison größere Kontingente bei Fluggesellschaften und Hotels kaufen - oder würden Reisen nach tagesaktuellen Preisen zusammenstellen. In diesem Fall müssten sie in der Regel ebenfalls in Vorleistung gehen und ihren Partnern den Reisepreis sofort überweisen, habe DRV-Sprecher Torsten Schäfer gesagt. "Deshalb sind Anzahlungen notwendig und gerechtfertigt."Für TUI sei die Lage sehr ernst. Solange es keinen Corona-Impfstoff gebe, dürfte der Überlebenskampf (der Branche) vermutlich anhalten. Der Vorstoß des Verbraucherschutzes komme zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Gerade die Vorkasse beziehungsweise Anzahlungen der Kunden seien - angesichts der massiv eingebrochenen Reisebuchungen - für die Reiseveranstalter mehr als existenziell. Anleger sollten sich "bei der TUI-Aktie derzeit besser nicht einbuchen".Die TUI-Aktie ist kein Kauf, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.08.2020)