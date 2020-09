Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



3,144 EUR +0,80% (30.09.2020)



3,117 EUR +1,60% (30.09.2020, 11:45)



ISIN: DE000TUAG000



TUAG00



TUI1



TUIFF



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI sei beim Thema "Staatshilfe Teil 2" einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds der Bundesrepublik habe wie geplant eine Wandelanleihe in Höhe von 150 Millionen Euro gezeichnet, wie der Touristik-Konzern mitgeteilt habe. Damit seien sämtliche Voraussetzungen für eine weitere Kreditlinie der KfW-Bank erfüllt. Die TUI-Aktie goutiere das mit einem kleinen Kursplus.Zusammen mit der Anleihe erhalte der weltgrößte Reisekonzern so weitere 1,2 Milliarden Euro, um die Corona-Krise zu bewältigen. Der Staat könne die mit 9,5 Prozent verzinste Anleihe jederzeit in 9 Prozent der Unternehmensanteile wandeln.Einschließlich dieses zweiten Stabilisierungspakets verfüge die TUI damit nach eigenen Angaben über Finanzmittel in Höhe von rund zwei Milliarden Euro. Das Paket stelle ausreichend Liquidität sicher, um die saisonalen Schwankungen im Winter 20/21 abzudecken, habe das Unternehmen mitgeteilt. "Das aufgestockte Stabilisierungspaket mit den Krediten des Staates sichert vor allem die Liquidität während der Pandemie", habe TUI-Boss Fritz Joussen erklärt. "Wir müssen diese Zeit ohne nennenswerte Umsätze überbrücken und beschleunigen gleichzeitig den Umbau für die Zeit nach Corona."Zuvor hätten die Besitzer einer Anleihe zugestimmt, dass sich das von der Corona-Krise hart getroffene Unternehmen stärker verschulden dürfe. Den Hannoveranern sei im Frühjahr als erstem deutschen Großunternehmen bereits ein Krisendarlehen über 1,8 Milliarden Euro zugesprochen worden.Anleger umkurven besser das Papier, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.09.2020)Mit Material von dpa-AFX