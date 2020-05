XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,413 EUR -5,25% (06.05.2020, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,415 EUR -6,16% (06.05.2020, 15:38)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (06.05.2020/ac/a/nw)







In konstruktiven Gesprächen zwischen der ver.di und der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF)-Geschäftsführung konnten Vereinbarungen getroffen werden, durch die die kritische Situation der TUI Cruises-Beschäftigten an Bord der Mein Schiff 3 (MS3) in weiten Teilen verbessert werden soll, so die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dabei sicherte die Unternehmensführung für die aktiv arbeitenden Crewmitglieder eine Zahlung aller Zulagen und Zuschläge über die Grundheuer hinaus zu. Es werde zudem zeitnah ein offizielles Schreiben an die Bordmitglieder versendet, welches über die aktuellen Ergebnisse und alle umfassenden Anstrengungen des Managements zur Heimbringung und Pandemiestrategie im laufenden Prozess informiert. Ab sofort soll es außerdem für jeden Beschäftigten an Bord der Mein- Schiff-Flotte kostenfreien Zugang zum Internet geben,Hintergrund des Gespräches war, dass am 1. Mai bekannt wurde, dass die Mein Schiff 3, zu diesem Zeitpunkt in Cuxhaven liegend, einen positiven COVID-19 Fall zu verzeichnen hatte. Inzwischen soll sich die Anzahl der positiv getesteten Fälle erhöht haben. Insgesamt befinden sich aktuell über 2.800 Beschäftige der Mein-Schiff-Flotte auf dem Schiff. Diese Menschendichte an Bord lässt es kaum zu, Distanz zu wahren, um eine weitere Ausbreitung von COVID-19 zu vermeiden. Nach Beobachtungen von ver.di hatte sich die Lage mit jedem weiteren Crewmitglied, das aus der Mein-Schiff-Flotte an Bord der MS3 aufgenommen wurde, zugespitzt. Die Seeleute waren von anderen Schiffen der Flotte an Bord der MS3 genommen worden, um sie hier zur Heimbringung zu sammeln. Die Berichte von Crewmitgliedern über mangelhafte interne Informationspolitik, Vorenthalten von Lohnbestandteilen für aktiv arbeitende Crew-Mitglieder sowie kostenpflichtige Internetnutzung an Bord häuften sich.