Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (02.05.2022/ac/a/nw)



Der Hannoveraner Touristik-Konzern habe jüngst erklärt, dass man beim Thema Schuldenabbau die nächsten Schritte gehen wolle. Dafür brauche es allerdings v.a. eine herausragende Sommersaison. Das könnte gelingen, da die Urlaubsnachfrage weiter anziehe. Aktuelle Buchungszahlen des Reiseveranstalters würden diesen Trend bestätigen. TUI habe nämlich in den vergangenen vier Wochen 1,3 Millionen (weitere) Buchungen verzeichnet, wie Konzernchef Fritz Joussen am Sonntag in einem von Reuters eingesehenen Brief an die Mitarbeiter mitgeteilt habe. Das seien ein Zehntel mehr als im Vergleichszeitraum 2019.TUI habe in der Vergangenheit bereits mehrfach auf die starke Nachfrage hingewiesen. Ob 2022 bei den Buchungszahlen besser werde als etwa 2019, werde sich zeigen. Wichtig wäre vielmehr, dass sich diese anziehende Urlaubsnachfrage nun auch in verbesserten Finanzkennzahlen niederschlage. Daher seien Investoren und Analysten sehr gespannt, wenn der Tourismus-Konzern am 11. Mai seine Bücher öffne und die Q2-Zahlen präsentiere. "Der Aktionär" werde die weitere Entwicklung beobachten und setze die TUI-Aktie auf die Watchlist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.05.2022)