Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Boss Fritz Joussen sei eigentlich der personifizierte Optimismus. Doch nun verkaufe ausgerechnet er - inmitten der laufenden Kapitalerhöhung - einen Teil seiner (Alt-)Aktien. Und trotz des gleichzeitigen Erwerbs junger Aktien vermindere sich unter dem Strich sein Anteil am Unternehmen TUI. Ein schlechtes Zeichen? Die Aktie jedenfalls zeige sich davon unberührt.Konkret habe Joussen von seinen 900.000 Aktien ein Drittel verkauft und parallel 100.000 Bezugsrechte abgestoßen. Damit habe der TUI-CEO rund 1,5 Millionen Euro kassiert. Gleichzeitig habe er neue Aktien nur für rund 461.000 Euro gekauft - ihm würden also rund 1,03 Millionen Euro übrig bleiben. Die absolute Aktienzahl, die sich nun in Joussens Depot befinde, sei zwar numerisch gestiegen, doch sein Anteil sei relativ gesehen gesunken. Grund: Durch die Kapitalerhöhung habe sich die Gesamtzahl der Aktien fast verdoppelt.Hinter Joussens Schritt könnte folgender Gedankengang stecken: Das Einkommen des Vorstandschefs habe sich durch die Vorgaben, die die staatlichen Rettungspakete beinhalten würden, verringert. Der Unternehmensboss habe lange einen durchaus signifikanten Anteil am Unternehmen gehalten. So habe er auch in schwierigen Phasen immer wieder Anteile erworben. Und langfristig habe er Verluste gemacht, weil er die Aktien zu Zeiten erworben habe, als sie das Mehrfache des jetzigen Wertes gehabt hätten.Wichtig: Die TUI-Aktie ist nur für mutige Anleger geeignet, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link