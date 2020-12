Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol Deutschland: TUI1, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI setze auf ein (umsatzstarkes) Comeback im kommenden Sommer. Während Bundesgesundheitsminister Jens Spahn und auch sein Kabinetts-Kollege Heiko Maas für diesen Zeitraum in Sachen Impfstoff und damit Reisen durchaus optimistisch seien, sei das auf der Konsumentenseite eher nicht der Fall. Nur jeder zehnte Deutsche glaube daran, dass man im Sommer nächsten Jahres trotz Corona-Pandemie wieder überall Urlaub machen könne.In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der dpa hätten nur 9 Prozent die Auffassung vertreten, dass unbegrenztes Reisen dann wieder möglich sein werde. 77 Prozent würden nicht daran glauben. 13 Prozent hätten keine Angaben gemacht.Wegen der hohen Infektionszahlen habe die Bundesregierung fast 150 der insgesamt rund 200 Länder weltweit als Risikogebiete eingestuft und eine Reisewarnung für sie ausgesprochen. Für acht weitere Länder gelte das teilweise. Die Reisewarnungen des Auswärtigen Amts würden zwar kein Reiseverbot bedeuten, sollten aber eine möglichst große abschreckende Wirkung auf Touristen haben.Außenminister Heiko Maas hoffe, dass die Situation im nächsten Jahr zumindest besser als im vergangenen Sommer werde. "Das hängt davon ab, wie wir uns in den kommenden Wochen und Monaten verhalten werden", habe er der dpa gesagt. "Wenn jeder seinen Beitrag dazu leistet, Infektionen zu verhindern, wenn wir mit dem Impfen Schritt für Schritt vorankommen, dann hoffe ich, dass wir im Sommer zumindest nicht mehr die Restriktionen haben, die wir im vergangenen Sommer hatten.""Der Aktionär", der die TUI-Aktie in seinem Langfrist-Depot hält, ist für den Touristik-Konzern weiterhin vorsichtig optimistisch, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.12.2020)Mit Material von dpa-AFX