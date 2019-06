XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,208 EUR -1,13% (18.06.2019, 17:05)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,20 EUR -1,16% (18.06.2019, 17:19)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (18.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des bilanziell schwer angeschlagenen Konkurrenten Thomas Cook taumle weiter nach unten und ziehe andere Touristiktitel nach unten. Auch die Gewinnwarnung der Lufthansa sorge für alles andere als gute Stimmung im Flug- und Touristiksektor. Kurzum: Das Marktumfeld könnte für TUI kaum schwieriger sein.Hoffnung mache zumindest, dass heute die charttechnisch wichtige 8,00-Euro-Marke habe verteidigt werden können. Wäre diese unterschritten worden, so wäre ein weiterer Kursrücksetzer bis zum Mehrjahrestief bei 7,76 Euro wahrscheinlich gewesen. Jetzt bestehe wenigstens noch etwas Hoffnung, dass die TUI-Aktie noch nachhaltig die Kurve kriege.Jedoch würden die Hiobsbotschaften aus dem Flug- und Touristiksektor nicht abreißen - wie jüngst eindrucksvoll die Lufthansa belegt habe. Zudem würden der Brexit, die Probleme mit der Boeing 737 Max sowie der Handelsstreit an der Börse weiter für Nervosität sorgen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: