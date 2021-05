Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,018 EUR +0,08% (06.05.2021, 14:24)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,02 EUR +0,20% (06.05.2021, 14:10)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (06.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die geplanten stufenweisen Lockerungen im Deutschland-Tourismus könnten nach Einschätzung von TUI noch rechtzeitig für eine stabile Sommersaison auch im Inland kommen. Insbesondere in den Küstenregionen und in den Bergen werde es einen Run auf Urlaubshotels geben, so der Hannoveraner Reiseveranstalter. Für die inländischen Ziele werde aus derzeitiger Sicht ein "starker Sommer" erwartet. Wichtigste Urlaubsgegend hierzulande dürfte demnach 2021 wieder die Ostseeküste werden. Weitere Öffnungsschritte für das Reise- und Gastgewerbe könnten den Trend auch andernorts festigen.Es gehe voran: Neben den sehr wichtigen Zielen in Südeuropa, die TUI zunehmend wieder anfliege, würden sich auch die Aussichten für den Inlandstourismus aufhellen. Durch Corona habe auch diese Sparte für den Mittelmeer-Spezialisten an Bedeutung gewonnen. Und in diesem Jahr sei nach der langen Corona-Zeit mit den vielen Restriktionen ein Reiseboom zu erwarten - sowohl für die inländischen als auch die ausländischen Destinationen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.05.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze TUI-Aktie: