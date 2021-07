Mit Material von dpa-AFX



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (09.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Jetzt sei es offiziell: Ganz Spanien inklusive Balearen und Kanaren werde von der Bundesregierung ab Sonntag wieder als Corona-Risikogebiet eingestuft. Die deutlich steigenden Corona-Infektionszahlen (Spanien-Inzidenz bei 180) würden das Robert-Koch-Institut zu dieser Empfehlung bewegen. Die TUI-Aktie komme von ihrem Tageshoch zurück.In Spanien seien die Infektionszahlen in den vergangenen Wochen wieder deutlich gestiegen. In den vergangenen sieben Tagen habe es 94.000 Neuinfektionen gegeben, vor allem mit der Delta-Variante.Bisher würden erst sechs der 17 spanischen Regionen - darunter die Urlaubsgebiete Katalonien und Andalusien - sowie die Exklave Ceuta in Nordafrika als Risikogebiete gelten. Die Balearen mit der beliebten Urlaubsinsel Mallorca sowie die Kanaren hätten nicht dazu gezählt. Das ändere sich nun ab 11. Juli 2021. Die Reisehinweise für Spanien seitens des Auswärtigen Amts würden die neue Einstufung zeigen.Als Risikogebiete würden Länder und Regionen eingestuft, in denen die Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen (Sieben-Tage-Inzidenz) über 50 lägen. Es sei die niedrigste von drei Risikostufen.Für Urlauber würden sich durch eine solche Einstufung zunächst keine praktischen Folgen ergeben, sofern sie mit dem Flugzeug unterwegs seien. Dann müssten sie vor dem Abflug ohnehin ein negatives Testergebnis, einen Impf- oder Genesenennachweis vorlegen und bei Einreise in Deutschland dann auch nicht in Quarantäne. Unter anderem auch der Touristik-Konzern TUI informiere online über die verschiedenen Risikostufen.Anders sehe es bei der ebenfalls sehr beliebten Urlaubsinsel Zypern (sowie weiteren Regionen) aus, die ab Sonntag als Hochinzidenzgebiet mit besonders hohen Infektionszahlen eingestuft werde. Wer dort Urlaub mache und nicht geimpft oder genesen sei, müsse künftig für fünf bis zehn Tage in Quarantäne.Reise-Einschränkungen im Ausland kompensiere TUI zu einem Stück weit auch mit seinem Deutschland-Geschäft. Der Großveranstalter berichte von einer sehr hohen Auslastung seiner inländischen Ziele. Das sei aber für die Hochsaison im Juli und August normal und "kein zusätzlicher Push", heiße es aus der Zentrale in Hannover. Man sehe aber den deutlichen Trend, dass immer mehr Gäste ihren Deutschland-Urlaub in den Spätsommer und Frühherbst verschieben würden. Mit Sport- und Wellness-Angeboten versuche man, die Saison zu verlängern.Laut Angaben des Deutschen Tourismusverbands liege der Tourismus vor allem in den Städten jedoch noch weitgehend brach. "Da ist noch Luft nach oben." Für die kommenden Monate sei die Impfkampagne ein entscheidender Faktor. "Noch ein Lockdown im Winter würde vielen Vermietern hierzulande wirtschaftlich das Genick brechen."Das Geschäft von TUI bleibe abhängig von der Entwicklung der Corona-Pandemie. Mittlerweile reagiere man kurzfristig auf veränderte Bedingungen. Das Fortschreiten der Impferfolge begrenze das Risiko nach unten.Charttechnisch komme es kurzfristig darauf an, dass die Unterstützung oberhalb der 4-Euro-Marke halte. Engagierte TUI-Anleger bleiben dabei, beachten jedoch den Stoppkurs bei 3,60 Euro, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2021)