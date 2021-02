Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Das Thema "Sicherheit" würde für Kunden bei der Buchung bei einem Touristik-Unternehmen wie TUI eine wesentliche Rolle spielen. Im Falle einer Insolvenz des Reiseveranstalters sollte das bezahlte Geld in jedem Fall komplett zurückfließen. Vor dem Hintergrund hätten Merkel und Co nun beschlossen, dass es zukünftig einen millionenschweren Sicherungs-Fonds geben solle. Die Veranstalter selbst sollten in denselben einzahlen. Damit solle die bisherige Absicherung durch Versicherungen oder Bankbürgschaften grundsätzlich abgelöst werden.Hintergrund sei die Insolvenz des Reisekonzerns Thomas Cook im September 2019. Die Versicherung habe damals nur einen Bruchteil der Kosten ersetzt, weil die Haftung insgesamt auf 110 Mio. Euro im Jahr begrenzt gewesen sei. Der Staat habe einspringen müssen und habe bis Mitte November fast 40 Mio. Euro an Thomas-Cook-Kunden ausgezahlt, deren Reisen geplatzt seien.Der Fonds solle ab November einspringen und bis Ende Dezember 2026 mit rund 750 Mio. Euro gefüllt werden. Er müsse immer so groß sein, dass die Insolvenz des umsatzstärksten und eines weiteren Anbieters mittlerer Größe abgedeckt würden, habe es geheißen. Während der Aufbauphase sichere der Staat den Fonds durch eine Bürgschaft oder eine Garantie für einen Kredit ab.Die TUI-Aktie pendel derweil heute um die Nulllinie und kämpfe dabei mit der 50-Tage-Linie, die aktuell bei 3,61Euro verlaufe. Ein Unterschreiten könnte zu weiteren Abgaben in Richtung 3,40 Euro führen. Für eine charttechnische Aufhellung würde ein nachhaltiger Sprung über die Widerstandszone bei 3,80 Euro sorgen.Eines sei dennoch klar: Für ein (großes) Comeback von TUI im Sommer 2021 brauche es nun - v.a. in Deutschland - mehr Tempo beim Impfprozess. "Der Aktionär", der TUI in seinem Langfrist-Depot hsalte, sei für dieses Szenario durchaus optimistisch. Wichtig: Die TUI-Aktie sei nur für mutige Anleger mit entsprechendem Risikobewusstsein geeignet, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)