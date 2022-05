Mit Material von dpa-AfX



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (18.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI-Konzernlenker Fritz Joussen habe es immer wieder angedeutet. Nun sei es Realität geworden. Der weltweit größte Reiseveranstalter plane eine (weitere) Kapitalerhöhung. Mit dem Erlös würden die Hannoveraner ihre Schulden beim Bund weiter verringern wollen. Die TUI-Aktie gehe bereits vorbörslich auf Tauchstation.Nach Angaben vom Dienstagabend sollten voraussichtlich bis zu 162,3 Millionen Aktien zusätzlich ausgegeben werden - die entsprechenden Einnahmen würden dann in die "vollständige Rückzahlung der Stillen Einlage 2 des deutschen Staates" fließen, wie es in Hannover geheißen habe. In der Nacht zum Mittwoch habe die TUI mitgeteilt, die neuen Aktien mit einem Preis von je 2,62 Euro hätten einen Bruttoerlös von rund 425 Millionen Euro erzielt.Es gehe bei den Staatshilfen um ein Teilpaket im Wert von 671 Millionen Euro, das der Wirtschaftsstabilisierungsfonds des Bundes zur Verfügung gestellt habe, als der Reiseveranstalter in der Pandemie wegen wegbrechender Geschäfte finanziell erheblich unter Druck geraten sei. Mit der Umsetzung des geplanten Schrittes hätte das Unternehmen eine weitere Tranche der staatlichen Unterstützung beglichen. Der weltgrößte Reiseanbieter wolle außerdem eine Kreditlinie der KfW noch einmal um 336 Millionen Euro reduzieren, diese stünde dann noch bei gut 2,1 Milliarden Euro.Der Tourismus-Konzern habe in den vergangenen Monaten mehrmals sein Kapital erhöht und auch erste Darlehenspakete zurückgegeben. Vorstandschef Fritz Joussen habe vorige Woche zur Zwischenbilanz des Winter-Geschäftshalbjahrs (Oktober bis März) ergänzende Schritte angekündigt: "Das wird zügig passieren." Anfang April habe der Konzern die von der Bundesregierung und privaten Banken bereitgestellten Mittel zur Bekämpfung der finanziellen Corona-Folgen gerade erst von knapp 4,3 Milliarden Euro um rund 700 Millionen Euro verringert.Neben der verbleibenden 2,1 Milliarden Euro schweren KfW-Kreditlinie gäbe es laut TUI nach der geplanten Rückzahlung noch eine zweite Stille Einlage (420 Millionen Euro) sowie die vor einiger Zeit ausgegebene Wandelanleihe, die der Bund in Anteile tauschen könne (59 Millionen Euro). Die jetzt neu eingeplanten Aktien sollten bis zu ein Zehntel des Grundkapitals ausmachen - sie würden sich ausschließlich an größere, institutionelle Anleger richten.Die Aktie verliere vorbörslich (Tradegate) mehr als ein Prozent auf 2,63 Euro. Der gestrige Schlusskurs (XETRA) habe bei 2,89 Euro gelegen."Der Aktionär" habe aufgrund der hohen Verschuldung auf das Risiko einer weiteren (dritten) Kapitalerhöhung hingewiesen. Nun sei dieser Fall eingetreten.Anleger sollten weiter an der Seitenlinie bleiben, da sich mit dem heutigen absehbaren Kursminus auch das Chartbild weiter eintrübt, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.05.2022)