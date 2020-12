Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.12.2020/ac/a/nw)



Der Hannoveraner Konzern mit dem dritten Hilfspaket einen wichtigen Baustein für das Überleben gesetzt. Mit den jüngsten Impfstoff-Nachrichten richte sich der Blick zusehends nach vorn. TUI setze für den Sommer auf inländischen Tourismus sowie Spanien, Griechenland. Und der Reiseveranstalter fokussiere sich nun auch auf das Thema "Erlebnisse", die über eine digitalen Plattform angeboten würden.So verstärke TUI das Engagement im Bereich der Touren & Aktivitäten über alle Vertriebskanäle hinweg. Insgesamt seien jetzt für die Reisebüros über 168.000 Ausflüge, Aktivitäten, Eintrittskarten und Transfers in über 140 Ländern verfügbar, die auf der Online-Plattform TUI-Musement gebündelt seien. Darin seien auch Angebote externer Anbieter enthalten. TUI habe das Start-Up 2018 bereits erworben.TUI setze mit einer digitalen Plattform auf den wachstumsstarken Markt "Touren & Aktivitäten". Diese Kombination sei vielversprechend, da die Menschen nach der langen Corona-Zeit förmlich ausgehungert nach Erlebnissen seien und die Online-Buchung immer beliebter werde. Dennoch brauche es eine schnelle und hocheffiziente Impfstoff-Entwicklung, damit die Geschäfte von TUI signifikant ins Laufen kommen. TUI-Anleger sollten weiter dabeibleiben und unbedingt den Stopp-Loss bei 4,10 Euro beachten, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.12.2020)