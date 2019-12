Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,17 EUR +1,68% (12.12.2019, 16:52)



Xetra-Aktienkurs TUI-Aktie:

11,19 EUR +1,18% (12.12.2019, 16:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (12.12.2019/ac/a/nw)







Hannover (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der NORD LB:Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, streicht in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF).Die Stabilität des Geschäftsmodells habe TUI angesichts der großen Herausforderungen im abgeschlossenen Geschäftsjahr eindrucksvoll unter Beweis stellen können, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Auch die weitere strategische Zielrichtung sei vielversprechend. Die im Ausblick unterstellte Wiederaufnahme des Flugbetriebs mit der Boeing 737 MAX halte Donie zwar für möglich, allerdings eher für ein optimistisches Szenario. Aufgrund der hohen Belastungen durch mögliche weitere Verzögerungen sehe er die TUI-Aktie aktuell fair bewertet.Entsprechend stuft Wolfgang Donie, Analyst der NORD LB, die TUI-Aktie in einer aktuellen Aktienanalyse von "kaufen" auf "halten" herab bei einem unveränderten Kursziel von 11 Euro. (Analyse vom 12.12.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der TUI AG: Keine vorhanden.Börsenplätze TUI-Aktie: