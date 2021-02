XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,012 EUR +1,87% (26.02.2021, 10:57)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.02.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI: Pullback nach Ausbruch aus fallendem Keilmuster - AktiennewsDie TUI-Aktie (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) eröffnete am Freitag mit einer bärischen Kurslücke und vertiefte den jüngsten Rückgang unter der 5,00-Euro-Marke, so die Experten von XTB.Der Kurs befinde sich jedoch im Erholungsmodus und habe das Gap bereits nach den ersten Handelsminuten schließen können. Der Pullback könne als korrektive Bewegung eingeordnet werden, nachdem die Aktie zu Beginn dieser Woche aus dem fallenden Keil (bullisches Muster) ausgebrochen sei. Um auch die mittel- bis langfristige Ausgangslage zu verbessern, sei ein Ausbruch über 6,38 Euro notwendig. Der Bereich stelle die obere Grenze der breiten Seitwärtsrange dar, in der sich der Kurs seit fast einem Jahr aufhalte. Das Februarhoch bei 5,46 Euro und das 38,2% Retracement der übergeordneten Abwärtsbewegung bei 5,80 Euro würden die wichtigsten lokalen Widerstände darstellen.Börsenplätze TUI-Aktie:5,058 EUR +6,22% (26.02.2021, 11:11)