Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Mit Blick auf die jüngsten Kursentwicklungen der TUI-Aktie und der parallel gehandelten Bezugsrechte sei die Kapitalerhöhung von TUI deutlich besser als erwartet gelaufen. Das dürfte auch die Erklärung für die heutige Abgaben sein: Anleger würden das gestiegene Kursniveau nutzen, um Gewinne mitzunehmen. Wichtig: Alt-Aktionäre, die nicht an der Kapitalerhöhung teilnehmen würden, also ihren nominellen Bestand nicht erhöhen wollten, müssten kurzfristig noch handeln.Konkret: Während eine Ausübung der Bezugsrechte noch bis zum (Dienstag) 26. Januar 2021 möglich sei, sei heute der letzte Tag für den Bezugsrechtehandel. Nach einem Rundschreiben der Deutschen Börse AG solle der Handel mit den Bezugsrechten nur bis zum 22. Januar möglich sein. Der Handel mit den Bezugsrechen solle im Xetra-Handel dort mit einer Schlussauktion enden. Diese solle "frühestens" um 11:45 Uhr starten.Das Problem: Wenn die Bezugsrechte nicht innerhalb der eingeräumten Frist ausgeübt oder verkauft würden, dann würden sie verfallen. TUI habe dazu mitgeteilt, dass es keinen Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte geben solle. Und es gehe hier nicht um ein paar Cents - die Bezugsrechte würden aktuell bei rund 2,70 Euro notieren.