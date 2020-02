Börsenplätze TUI-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Touristikriese TUI habe heute seine Zahlen für das erste Quartal des laufenden Geschäftsjahres 2019/20 (bis zum 30.09.) vorgelegt. Diese seien solide ausgefallen. Wesentlich mehr Beachtung dürften die Marktteilnehmer aber dem nun angepassten Ausblick auf das Gesamtjahr zukommen lassen, denn der habe für eine positive Überraschung gesorgt.So gehe das Unternehmen zwar weiterhin von hohen Kosten für Ersatzflugzeuge für die 737-Max-Maschinen aus. Diese beziffere TUI nun allerdings "nur noch" auf 220 bis 245 Millionen Euro. Zuvor sei der Reisekonzern noch von einer Bandbreite zwischen 220 und 270 Millionen Euro ausgegangen.Im ersten Quartal hätten die Kosten für Ersatzflugzeuge bei 45 Millionen Euro gelegen. Insgesamt habe TUI einen - für die traditionell schwächeren Monate Oktober bis Dezember typischen - Verlust verbucht. Mit 129 Millionen Euro habe dieser trotz negativer Sondereffekte leicht unter dem Fehlbetrag des Vorjahreszeitraums von 139 Millionen Euro gelegen.Ansonsten habe sich Joussen sehr zufrieden mit dem Buchungsverlauf im ersten Quartal gezeigt. Man habe die Effekte der Insolvenz von Thomas Cook gespürt. So seien die Sommerbuchungen um satte 14 Prozent geklettert. Dabei hätten die Preise im Durchschnitt drei Prozent über dem Vorjahresniveau gelegen. Einen möglichen negativen Effekt durch das Coronavirus bemerke man derzeit auch nicht.Die Voraussetzungen würden stimmen, dass 2020 wieder ein richtig gutes Jahr für die TUI werden könnte. Mutige Anleger können sich bei der Dividendenperle (morgen ist Dividendenabschlag, wer also die Aktie heute zum Handelsschluss im Depot hat, erhält die Jahresdividende von 0,54 Euro) wieder positionieren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte bei 7,50 Euro belassen werden. (Analyse vom 11.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link