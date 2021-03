Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (03.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Reisebranche spüre einen Frühlingshauch. Laut Deutschem Reiseverband DRV gebe es seit Mitte Februar Anzeichen, dass die Deutschen trotz anhaltendem Lockdown wieder Urlaub buchen würden. Erwartete Nachholeffekte würden für Hoffnungen bei Reiseveranstaltern wie TUI und auch Reisebüros sorgen. Noch sehe die Lage allerdings ziemlich trostlos aus.Die deutsche Reisebranche stelle sich nach dem historischen Einbruch im Corona-Krisenjahr 2020 noch auf weiter harte Zeiten ein und schreibe das laufende Touristik-Jahr wirtschaftlich weitgehend ab. Nach dem Rekordjahr 2019 sei der Umsatz mit organisierten Reisen in der Corona-Krise um 65% auf 12,5 Mrd. Euro eingebrochen. Fehlende Öffnungsstrategien der Politik und große Unsicherheit über Reisemöglichkeiten in den Osterferien würden viele Kunden zögern lassen, so DRV.Die TUI-Aktie halte sich trotz der recht mageren Branchen-Aussichten heute weiter stabil über der 5-Euro-Marke. Denn die Reise-Buchungen sollten in den kommenden Wochen weiter zulegen. Laut einer aktuellen Umfrage der GfK-Konsumforscher habe sich an der Beliebtheit der Reiseziele wenig geändert. So würden die Befragten neben Deutschland u.a. auch wieder die Balearen, Griechenland, Italien, die Kanaren, Österreich und andere weltweite Ziele anpeilen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link