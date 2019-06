XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,328 EUR -1,14% (17.06.2019, 13:57)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,332 EUR -2,30% (17.06.2019, 14:11)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.06.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" rät im Interview mit "Der Aktionär TV" bei der Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) nicht ins fallende Messer zu greifen.Es habe negative News bezüglich der Boeing 737 MAX gegeben, die noch länger auf dem Boden bleiben werde. TUI sei zwar nicht so stark davon abhängig, aber die beiden letzten Gewinnwarnungen hätten auch mit der Problematik der Boeing 737 MAX-Maschinen zusammengehangen. Es bestehe die Hoffnung, dass Boeing dann Schadenersatz leisten werde, was sich auf die TUI-Bilanz in diesem Jahr positiv auswirken würde. TUI werde auch vom Brexit belastet. Trotzdem werde das KGV 2019 bei knapp 11 liegen, was wirklich günstig sei. Langfristig betrachtet ist die TUI-Aktie zwar ein sehr interessantes Investment: Der Konzern sei hervorragend aufgestellt und bleibe profitabel.Man sollte aber nicht ins fallende Messer greifen: Wer die TUI-Aktie hat, sollte den Stoppkurs bei 7,50 Euro beachten und nicht engagierte Anleger sollen abwarten, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 17.06.2019)Das vollständige Interview mit Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze TUI-Aktie: