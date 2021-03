Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



4,405 EUR -5,63% (22.03.2021, 10:00)



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (22.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca habe bei TUI zu deutlich höheren Buchungszahlen geführt. Parallel habe die Regierung allerdings mehrfach an die Bevölkerung appelliert, "auf nicht notwendige Reisen zu verzichten". Nun würden Merkel und Co offenbar noch einen Schritt weiter gehen und eine neue Quarantänepflicht für Reiserückkehrer selbst aus Nicht-Risikogebieten wie Mallorca verankern wollen. Die Branche stemme sich dagegen - die TUI Aktie leide unter der Gemengelage.In einem offenen Brief würden der Deutsche Reiseverband (DRV) und der Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) kritisieren, dass ein solcher Beschluss unverhältnismäßig und nicht zielführend wäre. Zudem würde das die Gesundheitsbehörden überfordern, da sie die Einhaltung der Quarantäne überwachen müssten. Und für Touristen bedeute Quarantäne sozusagen eine zusätzliche Kraftanstrengung - mitunter zusätzliche zu nehmende Urlaubstage. Das könnte viele Menschen die Lust am Urlaub verleiden und zu einer Stornierung der gebuchten Reise führen.Hintergrund: In einem Beschlussentwurf aus dem Kanzleramt für die Bund-Länder-Runde an diesem Montag sei von einer Quarantäne- und Testpflicht für alle Reisende aus dem Ausland die Rede - unabhängig von dortigen Inzidenzen. Der Punkt sei aber in eckigen Klammern formuliert und stehe unter einem "Prüfvorbehalt".Der angedachte Beschluss ziele offenbar darauf, unter anderem Osterreisen nach Mallorca zu verhindern, würden der DRV und BDL meinen. Die Inzidenz auf der Balearen-Insel liege aber derzeit bei unter 20, zusätzlich gälten dort strenge Vorschriften. "Bei der Rückreise nach Deutschland besteht insofern auch kein erhöhtes sondern ein sogar stark vermindertes Eintragungsrisiko", würden DRV-Präsident Norbert Fiebig und BDL-Präsident Peter Gerber schreiben.Die Kritik der Verbände sei berechtigt. Angesichts der niedrigen Inzidenzwerte wie auf der Lieblingsinsel der Deutschen, Mallorca, erscheine das Vorgehen von Merkel und Co in der Tat unangemessen. Jenseits der Gerechtigkeitsfrage würden Quarantäne-Pflichten das Urlaubs-Thema allerdings deutlich unattraktiver machen und würden viele Menschen von einer Reise abhalten beziehungsweise zu einem Storno bewegen. Das belaste die TUI-Aktie, die aktuell unter die wichtige 50-Tage-Linie bei 4,41 Euro falle.Investierte Anleger beachten den Stopp bei 3,60 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.03.2021)Mit Material von dpa-AFX