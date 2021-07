Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group ist der weltweit führende Touristikkonzern und weltweit aktiv. Sitz des Konzerns ist Deutschland. Die Aktie der TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) notiert im FTSE 250, dem Leitindex der Londoner Wertpapierbörse, sowie im Freiverkehr in Deutschland.



Der TUI Konzern bietet für seine 28 Millionen Kunden, davon 21 Millionen in den europäischen Landesgesellschaften, integrierte Services aus einer Hand. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette wird unter einem Dach abgebildet. Dazu gehören über 400 Hotels und Resorts mit Premium-Marken wie RIU, TUI Blue und Robinson und 15 Kreuzfahrtschiffe, von der MS Europa und der MS Europa 2 in der Luxusklasse und Expeditionsschiffen bis zur Mein Schiff-Flotte der TUI Cruises und Kreuzfahrtschiffen bei Marella Cruises in Großbritannien.



Zum Konzern zählen außerdem europaweit führende Veranstaltermarken und Online-Vermarktungsplattformen, fünf Fluggesellschaften mit mehr als 100 modernen Mittel- und Langstrecken-Flugzeugen und über 1.000 Reisebüros. Neben dem Ausbau des Kerngeschäfts mit Hotels, Kreuzfahrten über erfolgreiche Joint Ventures und Aktivitäten in den Urlaubsdestinationen setzt die TUI verstärkt auf den Ausbau digitaler Plattformen. Der Konzern wandelt sich zu einem Digitalunternehmen.



Die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln ist Kern der Unternehmenskultur. Die von TUI initiierte TUI Care Foundation setzt mit Projekten in 25 Ländern auf die positiven Effekte des Tourismus, auf Bildung und Ausbildung sowie die Stärkung von Umwelt- und Sozial-Standards. Sie unterstützt so Urlaubsdestinationen in ihrer Entwicklung. Die weltweit tätige TUI Care Foundation initiiert Projekte, die neue Chancen für die kommende Generation schaffen. (20.07.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der scheidende TUI-Deutschlandchef Marek Andryszak habe jüngst vollmundig eine "Aufholjagd" aufgerufen und dabei stark steigende Buchungszahlen kommuniziert. Auch bei der deutschen Nummer 2, DER Touristik, habe man von einer "Nachfrage deutlich über den Erwartungen" gesprochen. Doch die Realität sehe anders aus und dürfte der TUI-Aktie weiter Probleme bereiten.So hätten bislang erst 18 Prozent aller Deutschen ihren Sommerurlaub problemlos buchen können, wie eine aktuelle Studie des Online-Reisevermittlers Trivago aufzeige. "Kumuliert betrachtet liegt der gesamte fakturierte Reisebüroumsatz in den Monaten von Januar bis Juni bei minus 57 Prozent", berichte überdies der Touristikdienstleister Travel Agency Technology & Services über den Vergleich mit dem (Corona-)Vorjahr. Die Hoffnungen auf ein starkes Sommer-Geschäft scheinen sich gerade zu verflüchtigen.Vor allem die steigenden Inzidenzzahlen in der für TUI so wichtigen Destination Spanien würden die Urlaubssuchenden verunsichern und die Buchungslaune dämpfen, wie jüngst selbst DER Touristik eingeräumt habe. Portugal hätten viele Veranstalter sogar wieder ganz aus dem Programm genommen.Immerhin gebe es eine Finanzspritze für den Reiseveranstalter aus Hannover: Die mallorquinische Hotelkette Riu habe den im Mai angekündigten Kauf von Anteilen an 19 Tui-Hotels vollzogen, wie die Mallorca Zeitung berichte. In einer der größten Transaktionen der vergangenen Jahre in der Tourismus-Branche sei Riu nun 100-prozentiger Anteilseigner der Hotels. Zuvor habe TUI jeweils 49 Prozent der Anteile gehört. Dem Touristik-Konzern würden damit 670 Millionen Euro zufließen.Die aktuelle Entwicklung dürfte den Anlegern die Sorgenfalten auf die Stirn treiben. Der Jüngste Kursrutsch habe die Aktie zudem unter die Exit-Marke des "Aktionär" rutschen lassen - das Papier sei damit ausgestoppt worden.Ein Neueinstieg drängt sich vorerst nicht auf, da neben den aufflammenden Corona-Sorgen auch das charttechnische Bild alles andere als überzeugend aussieht, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: