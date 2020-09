Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (17.09.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI "glänze" einmal mehr mit negativen Schlagzeilen. Nach der gestrigen Ankündigung einer Kapitalerhöhung würden die Hannoveraner heute die nächste Breitseite kassieren. So berichte "CMC Markets", dass TUI-England nun ins Visier der britischen Wettbewerbsbehörde geraten sei. Und die Behörde setze den taumelnden Reisekonzern (zusätzlich) unter Druck.Konkret bestehe die britische Wettbewerbsbehörde nach Beschwerden von aufgebrachten Bürgern darauf, dass die britische Niederlassung des Reisekonzerns Kunden bis zum 30. September für Covid-19-abgesagte Urlaube die Kosten erstatten müsse. Eigentlich sei das eine nicht diskussionsfähige Selbstverständlichkeit, dass Kunden ihr Geld im Falle einer Nicht-Leistung zeitnah zurückbekommen würden.Doch Corona habe diese Realität ein wenig ausgehebelt - den Firmen sei bereits nach Angaben von "CMC Markets" eine längere Frist eingeräumt worden, diese Rückzahlungen zu erfüllen, sollten Reisen nicht angeboten werden können.Für die ohnehin schwer angeschlagene TUI bedeute diese Nachricht, dass kurzfristig (weitere) liquide Mittel abfließen würden und damit das Finanzpolster zusehends dahin schmelze.Anleger sollten einen Bogen um die TUI-Aktie machen und sich besser mit Titeln beschäftigen, die Rendite versprechen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.09.2020)