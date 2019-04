Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,876 EUR -1,44% (30.04.2019, 15:21)



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (30.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI werde am 15. Mai die Zahlen für das zweite Quartal des Geschäftsjahres 2018/19 veröffentlichen. Aktuell würden die Analysten für das abgelaufene Quartal einen Umsatz von 3,3 Mrd. Euro erwarten. Das Ergebnis dürfte bei 0,57 Euro je Aktie liegen, was für das "Winterquartal" durchaus üblich sei. Für das Gesamtjahr werde indes ein Umsatz i.H.v. 20,1 Mrd. Euro, ein operativer Gewinn (EBITDA) von 1,3 Mrd. Euro und ein Neogewinn von 0,77 Euro je Aktie erwartet.Die TUI-Aktie bleibe ein heißes Eisen. Mutige Anleger könnten allerdings weiterhin auf das Comeback der Dividendenperle setzen. Der Stopp sollte auf 7,50 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 30.04.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:9,858 EUR -1,76% (30.04.2019, 15:09)