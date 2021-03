Engagierte Anleger sollten die TUI-Aktie halten, sollten aber den auf 3,60 Euro nachgezogenen Stopp-Loss beachten, so Martin Mrowka von "Der Aktionär". (Analyse vom 02.03.2021)



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Am morgigen Mittwoch würden Bundesregierung und Länder-Chefs über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Durchgesickert seien vorab Inhalte aus einem Entwurf, der beschlossen werden könnte. Demnach solle der Lockdown in Deutschland bis Ende März verlängert werden. Und von Reisen ins In- und Ausland in den Osterferien werde abgeraten. Die TUI-Aktie rutsche am Dienstag ab.Keine Ostereier-Suche am Meer also in diesem Jahr? Gehe es nach einigen Hotels auf den Balearen solle es jedoch möglich sein. So melde etwa der Robinson Club der TUI-Gruppe in Cala d'Or auf Mallorca auf seiner Website: "Der Robinson Club Cala Serena wird am 20. März 2021 wiedereröffnen."Zwar warne das Auswärtige Amt vor touristischen Reisen nach Spanien. Doch die bestehende Reisewarnung sei "kein Reiseverbot". Insoweit liege die Entscheidung, auf Grundlage der Warnung zu reisen, im alleinigen Ermessen eines jeden Gasts, heiße es auf der Website des Clubs weiter.Und: "Wer seinen bei uns im Hause gebuchten Aufenthalt aufgrund der bestehenden Reisewarnung nicht antreten möchte, kann diesen kostenlos umbuchen oder für alle Anreisen bis 31.03.2021 kostenlos stornieren."Auch Kreuzfahrt-Fans würden wohl während der Osterferien ein paar Möglichkeiten bekommen. TUI Cruises etwa werde laut "schiffe-und-kreuzfahrten.de" mit "Mein Schiff 1" im April um die Kanarischen Inseln schippern.Letztlich seien die Reiseangebote aber nur sporadisch, die große Reisewelle erwarte der TUI-Konzern erst ab den Sommermonaten. Die TUI-Aktie, die in den vergangenen Wochen bereits viel "Reise-Fantasie" vorweg genommen habe, leide am Dienstag in freundlichem Börsen-Umfeld unter einem Kursrückgang, halte sich aber noch über der 5-Euro-Marke.Nach dem satten Kursaufschwung sei eine vorübergehende Beruhigung durchaus gesund, um eine Überhitzung zu vermeiden. DER AKTIONÄR habe die TUI-Aktie in seiner Ausgabe 03/21 bei einem Kurs von 3,93 Euro zum Kauf empfohlen.