Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,01 EUR -1,53% (20.05.2021, 13:40)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,038 EUR -1,56% (20.05.2021, 13:25)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.05.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Zuletzt hätten sich die positiven Nachrichten aus dem Tourismus-Sektor gemehrt. So würden weltweit die Impf-Kampagnen überwiegend gut laufen, die Inzidenzwerte würden sinken, und viele für TUI wichtige Reiseziele hätten zuletzt ihre Pforten geöffnet. Dennoch sei der große Durchbruch mit Blick auf den Aktienkurs noch nicht gelungen.Es sei richtig spannend, denn vergangene Woche habe die TUI-Aktie erstmal kämpfen müssen, um nicht unter den wichtigen Unterstützungsbereich zwischen 4,60 Euro und 4,68 Euro zu rutschen. So sei das Papier am vergangenen Donnerstag im Tief bis auf 4,61 Euro gefallen und habe dann gerade noch rechtzeitig nach oben gedreht.Vom Freitag-Hoch bei 4,93 Euro sei der Kurs am vergangenen Montag (17. Mai) zunächst intraday bis auf 4,83 Euro gefallen und damit unter die Unterstützung bei 4,85 Euro, habe allerdings mit 4,88 Euro knapp darüber geschlossen. In den beiden vergangenen Tagen hätten positive Nachrichten geholfen, um die TUI-Aktie in der Spitze bis auf 5,11 Euro zu schieben. Dann sei der Nachfrageseite jedoch etwas die Puste ausgegangen und die Aktie scheine sich im Bereich von 5 Euro einzupendeln. Aktuell notiere die TUI-Aktie leicht über dieser psychologisch wichtigen Marke.Die TUI-Aktie sei derzeit in Lauerstellung. Mit positiven fundamentalen Impulsen könnte es schnell bis in den Bereich von 5,50 Euro gehen. Nach unten dürfte der erfolgreich getestete Bereich um 4,60 Euro als solide Unterstützung fungieren. Investierte Anleger sollten weiter dabei bleiben, müssten sich aber derzeit in Geduld üben, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link