Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,145 EUR +3,56% (19.10.2020, 12:46)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,147 EUR +3,86% (19.10.2020, 12:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.10.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Tourismusbranche sei total am Boden - dementsprechend schlecht sehe es auch für die TUI-Aktie aus. Die Corona-Fallzahlen würden wieder ins Unermessliche steigen und damit das Geschäft des größten Touristikunternehmens Europas belasten. Wie könnte es für das Papier weitergehen und welche Marken seien nun wichtig?Für die TUI-Aktie sehe es gar nicht gut aus. Während des massiven Kursverfalls während der Pandemie habe der Titel ein Mehrjahrestief bei 2,42 Euro markiert. Mit Ausnahme eines kurzen Kurssprunges in den Sommermonaten habe sich der Wert darauf in einem Seitwärtskanal bewegt. Dabei habe er zwischen 2,80 Euro und 4,80 Euro geschwankt.Insgesamt verliere der Kurs massiv an Schwankungsbreite und Trendstärke. Ein baldiger Ausbruch erscheine daher recht wahrscheinlich. Verschlechtere sich das Branchenumfeld weiterhin und falle die Aktie unter die Unterstützungen bei 2,80 und 2,42 Euro, sei mit einem starken Abverkauf bis mindestens zur 2-Euro-Marke zu rechnen. In dem unwahrscheinlichen Fall, dass die Pandemie bereits in Kürze ein Ende finden sollte, wäre rein charttechnisch betrachtet ein Anstieg bis rund sieben Euro möglich.Anleger lassen die Finger von der TUI-Aktie, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 19.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link