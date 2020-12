Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,979 EUR -2,10% (08.12.2020, 10:23)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,008 EUR -2,03% (08.12.2020, 10:08)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI kämpfe mit allen Mitteln, um das weitestgehend brachliegende Reisegeschäft anzuschieben. Um den Kunden die Einreise auf die gerade im Winter beliebten Kanaren zu erleichtern, habe sich der Touristik-Konzern einen Laborpartner an Bord geholt. Der mache ganz kurzfristig (Corona-) Abstriche. Abstriche müsse im frühen Handel auch die TUI-Aktie machen, die derzeit mit der wichtigen 5-Euro-Marke ringe.So verlange die spanische Regierung seit 23. November, dass Reisende aus Risikogebieten - und dazu zähle Deutschland - einen negativen PCR-Test vorlegen müssten. Das negative Testergebnis dürfe höchstens 72 Stunden alt sein. Die Tests könnten an unterschiedlichen Stellen gemacht werden, unter anderem in Arztpraxen, Krankenhäusern, Testzentren und an Flughäfen. Das Problem: Oft verstreiche zwischen Abstrich und Mitteilung zu viel Zeit, und die 72-Stunden-Hürde werd gerissen.Deshalb TUI kooperiere seit dem 4. Dezember mit dem Test-Spezialisten "Das Lab" und könne damit Kanaren-Kunden eine weitere Testmöglichkeit anbieten. Das deutsche Unternehmen vermittle laut TUI qualifizierte Tests bei zertifizierten Laboren und organisiere kurzfristig den Ablauf von der Buchung bis zum Ergebnis.Investierte Anleger brauchen in jedem Fall einen langen Atem und gute Nerven, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Und ganz wichtig: Stoppkurs bei 4,10 Euro setzen! (Analyse vom 08.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link