Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (07.04.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nicht nur die Buchungen für Flugzeug-Reisen würden anziehen. Auch das vor der Corona-Krise boomende Kreuzfahrtgeschäft nehme wieder Fahrt auf. Bei TUI Cruises seien seit Sonntag wieder alle sieben Schiffe am Start. Die erhöhten Treibstoffpreise würden dem Unternehmen zwar Sorgen bereiten, doch die Preise sollten (vorerst) stabil bleiben.TUI Cruises, ein Joint Venture von TUI und Royal Caribbean, wolle den gleichen Weg wie das Luftfahrt-Segment des Touristikkonzerns beschreiten. Auch in diesem Geschäftsfeld würden die Hannoveraner im Gegensatz zur Lufthansa keine Preiserhöhungen vornehmen. Grund seien jeweils langfristig abgeschlossene Verträge.TUI-Cruises-Chefin Wybcke Meier habe jüngst in einem Interview mit dem "Stern" gesagt, dass man im ersten Jahr, das sich nach der Pandemie normal anfühle, die Kunden nicht gleich mit Preissteigerungen verunsichern wolle. "Wir wollen unseren Kunden vielmehr so viel Sicherheit wie möglich geben."Die Reise-Nachfrage sei offenbar hoch. Dabei spiele auch der Nachholbedarf der Menschen eine Rolle. "Viele Familien sind die vergangenen Jahre vielleicht Zuhause geblieben und haben etwas mehr Geld gespart. Die Sehnsucht nach Urlaub ist eindeutig da", so Meier.Dass TUI die Preise erstmal stabil halten wolle, sei sicherlich ein positives Signal. Auch die positive Buchungslage, auf die der Reiseveranstalter nicht müde werde hinzuweisen, mache durchaus Mut. Wichtig wäre - damit die Aktie Momentum bekommt -, dass sich diese Entwicklungen im Zahlenwerk von TUI niederschlagen würden. Am 11. Mai öffne der Tourismus-Konzern erneut seine Bücher und präsentiere die Halbjahresergebnisse.Mit Blick auf die jüngste Analyse des AKTIONÄR behält die TUI-Aktie weiterhin das Etikett "kein Kauf", so Carsten Kaletta. (Analyse vom 07.04.2022)(Mit Material von dpa-AfX)