Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.08.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Hannoveraner Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Corona-Pandemie schwebe weiter wie ein Damoklesschwert über der TUI-Aktie. Während die Zahl der Neuinfektionen in Spanien zuletzt wieder rapide gestiegen sei, versuche TUI mit kostenlosen Covid-Versicherungen zum Reisen zu ermutigen. Dieses Konzept finde nun auch bei Gebeco Anwendung.Der mit 50,1 Prozent der Stimmrechte von der TUI Deutschland GmbH kontrollierte Reiseveranstalter Gebeco biete ab sofort ein ähnliches Rundum-sorglos-Paket wie der TUI-Konzern an. Unter dem Titel "Sorglos reisen mit Covid Protect" biete Gebeco dabei in Kooperation mit AXA Partners mit Covid Protect ein Leistungspaket das während des Aufenthalts in einem Zielgebiet greife an.Jedoch sollten Interessenten genau hinschauen: Covid Protect greife nämlich erst während der Reise und nicht davor und ersetze somit auch keine Reiserücktrittsversicherung oder sonstige Reisezusatzversicherungen.TUI versuche mit Rundum-sorglos-Paketen die Menschen zum Reisen zu animieren, ob dies gelinge, werde sich zeigen. Derweil nehme die Sorge vor einer zweiten Corona-Welle weiter zu.Anleger sollten das Papier des Reiseveranstalters daher meiden und sich weder auf der Long- noch auf der Short-Seite positionieren, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.08.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link