Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (29.07.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der TUI-Vorstand habe den Reiseriesen in den vergangenen Jahren bereits kräftig umgebaut. Und nun solle es erneut zu weiteren tiefgreifenden Veränderungen innerhalb des Unternehmens kommen. Denn die Führungsriege, die bereits mehrfach die Wichtigkeit der Digitalisierung hervorgehoben habe, handele nun auch dementsprechend. So wolle der Konzern all seine 18 Service-Stationen an deutschen Flughäfen schließen. Die Betreuung der Kunden solle dann ausschließlich durch digitale oder telefonische Dienstleistungen erfolgen.Der TUI-Vorstand scheue sich nach wie vor nicht davor, auch harte Entscheidungen zu treffen - wenn sie betriebswirtschaftlich sinnvoll seien. Die günstig bewertete TUI-Aktie bleibe indes weiterhinfür mutige Anleger attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 7,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.07.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:9,448 EUR +0,25% (26.07.2019, 17:36)