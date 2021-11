XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,943 EUR +1,20% (08.11.2021, 12:06)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,936 EUR +1,66% (08.11.2021, 12:20)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider.(08.11.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern habe seine Kapitalerhöhung erfolgreich abgeschlossen - die jungen Aktien seien seit vergangenem Dienstag handelbar. Dabei hätten sich die Eigentumsverhältnisse geändert. Während z.B. Anker-Aktionär Unifirm, hinter dem die russische Familie Mordaschow stecke, seine Bezugsrechte vollständig ausgeübt habe, habe die Riu-Familie das Angebot wohl nicht wahrgenommen.Konkret: Laut Pflichtmitteilung von TUI von vergangener Woche sei der Anteil von Carmen und Luis Riu nach der jüngsten Kapitalerhöhung von 3,72 auf 2,4% gesunken. Das spreche für eine Nicht-Beteiligung an der Kapitalmaßnahme.Immerhin habe die bekannte spanische Hoteliers-Familie TUIs 49%-igen Anteil (bisheriges Gemeinschaftsunternehmen mit Riu) an 19 Hotelimmobilien übernommen - der Deal sei im Juli finalisiert worden. Das habe 670 Mio. Euro in die Kassen des weltgrößten Touristik-Konzerns gespült. Das bedeute wohl, dass sich die Riu-Familie mehr (Profit) vom Hotel-Geschäft als von der Aktienanlage verspreche.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: