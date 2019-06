Börsenplätze TUI-Aktie:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die TUI-Aktie sei am Freitag kräftig unter Druck geraten. Und auch heute gehe es mit dem Kurs bergab. Der Grund für die Nervosität sei eine Veränderung in der Gesellschafterstruktur des Konzerns. So sei in einer Pflichtmitteilung bekannt gegeben worden, dass die Beteiligung von Alexej Mordashov auf 0 Prozent gesunken sei.Allerdings habe der Reiseriese zeitgleich auch zwei neue Großaktionäre: Ihre Namen seien Kirill und Nikita Mordashov - die Söhne des nun ehemaligen Großaktionärs. Ihre KN-Holding halte jetzt die 24,99 Prozent, die zuvor praktisch komplett in den Händen ihres Vaters gelegen hätten.Alexej Mordashov sei seit 2007 Aktionäre bei TUI. Er habe zu der Sorte Großaktionäre gezählt, die man als Unternehmen wohl am liebsten habe. Denn er habe sich nicht in die Arbeit des Vorstands eingemischt, sondern habe ihn auch in den schwierigen Jahren des Konzernumbaus in Ruhe arbeiten lassen. Es dürfe vermutet werden, dass seien Söhne einen ähnlichen, langfristig ausgerichteten Investmentansatz verfolgen würden. Daher erscheine die Verunsicherung einiger Markteilnehmer übertrieben.Anleger sollten daher vorerst weiter an der Seitenlinie verharren. Wer die TUI-Aktie bereits im Depot hat, beachtet den Stopp bei 7,50 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link