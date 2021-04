Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (26.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Dass der Staat TUI mit mehr als vier Milliarden Euro unter die Arme gegriffen und damit gerettet habe, sei einerseits positiv. Andererseits müssten Schulden (langfristig) auch tragfähig sein. TUI-Vorstandsvorsitzender Fritz Joussen zeige sich nicht nur dafür optimistisch, wie er gegenüber der FAZ ausführe. Die TUI-Aktie könne im frühen Handel zulegen.Konkret: Die Zinslast von 200 Millionen Euro im Jahr könne der Konzern stemmen, weil man die Kosten durch die digitale Transformation um rund 400 Millionen Euro und durch weniger Flugzeuge um 100 Millionen Euro senke, so Joussen im Interview mit der FAZ.Der TUI-Konzern habe seit Beginn der Pandemie einen Liquiditätsbedarf von 4,4 Milliarden Euro gehabt, so der Vorstandschef weiter. Davon seien zwei Milliarden Euro aufgrund abgesagter Reisen an Kunden zurückgeflossen und 2,5 Milliarden Euro seien weitere Nettokosten, da es kaum Einnahmen gegeben habe.Nach dem Neustart für den Tourismus rechne Joussen mit Einnahmen durch Anzahlungen in Höhe von zwei Milliarden Euro, dann seien noch 2,5 Milliarden Euro geblieben, die zurückgezahlt werden müssten. Der Staat habe TUI "nichts geschenkt", habe der Manager gegenüber der FAZ betont.Die TUI-Aktie gewinne am Montag rund drei Prozent und notiere aktuell bei 4,56 Euro. Damit liege der Aktienkurs knapp der unter wichtigen 50-Tage-Linie (4,57 Euro). Mit einem Durchbruch würde sich das charttechnische Bild aufhellen.Die Krise habe sicherlich den (strategisch richtigen) digitalen Transformations-Prozess beschleunigt. Zugleich brauche der Touristik-Konzern nun auf der Umsatzseite starke Einnahmen aus dem Sommer-Geschäft. "Der Aktionär" sei optimistisch, dass das gelinge. So würden die Menschen nach der langen Pandemiezeit stärker denn je Urlaub machen, Spaß haben und das Leben genießen wollen.Kurzum: Investierte Anleger üben sich weiter in Geduld, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte man bei 3,60 Euro platzieren. (Analyse vom 26.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link