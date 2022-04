Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,864 EUR -0,14% (01.04.2022, 13:51)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

2,86 EUR -0,17% (01.04.2022, 13:36)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 16 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (01.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Fabian Strebin vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe einen Teil seiner Schulden diese Woche zurückgezahlt. Zudem gebe es einen Plan wie der verschuldete Reisekonzern seine Verbindlichkeiten senken wolle. Der Kurs habe in den letzten Tagen hinzugewinnen können, die Experten würden durch die Bank weg aber weiterhin skeptisch bleiben. Der Krieg erhöhe nun die Risiken.Die Pandemie befinde sich immer näher an dem Punkt, an dem sie in eine Endemie übergehe. Die Deutschen hätten in den letzten zwei Jahren nicht nur auf Urlaube verzichtet, sondern generell zwangsweise gespart. Zuletzt habe TUI offenbar einen Teil dieses Geldes anziehen können, denn die Buchungen hätten in den letzten Monaten erneut zugenommen. Doch nun fresse sich die Inflation immer tiefer in die Ersparnisse der Deutschen. Wie sich das für TUI auswirke, sei noch unklar.Die meisten Experten seien dennoch negativ eingestellt gegenüber der Aktie. So würden die Analysten der Schweizer Großbank UBS schreiben, dass die Kapazitätspläne von TUI im Vergleich zu früheren Angaben des Unternehmens unverändert geblieben seien. Dies decke sich mit den robusten Buchungen, über die Fluggesellschaften in den vergangenen Wochen berichtet hätten. Kreuzfahrten hinkten bei dem Wiederaufbau der Kapazitäten auf das Niveau von 2019 allerdings hinterher. Ihre Einschätzung laute "verkaufen".Damit befänden sie sich in bester Gesellschaft: Denn von 21 Experten rate nur einer zum Kauf und mit 13 rund 60 Prozent zum Ausstieg bei der Aktie. Die verbleibenden sieben Analysten würden empfehlen die Papiere weiter zu halten. Das Kursziel liege mit 2,41 Euro rund 12 Prozent unter dem aktuellen Kurs.Die Aktie von TUI ist derzeit für den "Aktionär" kein Kauf, so Fabian Strebin von "Der Aktionär". (Analyse vom 01.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link