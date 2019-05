XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,92 EUR +0,47% (07.05.2019, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,95 EUR -0,50% (07.05.2019, 18:16)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (07.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Die Aktie des Reisekonzerns TUI sei gestern von den Schockwellen durch die Tweets von US-Präsident Donald Trump erfasst worden, obwohl es vom Unternehmen selbst eine gute Nachricht gegeben habe. Heute erhole sich der Kurs wieder etwas - biete aber langfristig orientierten Anlegern immer noch eine attraktive Einstiegschance.So liege das KGV für das laufende Geschäftsjahr mit 12 trotz des jüngsten Kursanstiegs immer noch deutlich unter dem Durchschnitt der vergangenen Jahre von 15. Für das kommende Fiskaljahr 2019/20 würden Analysten wieder mit einem deutlich höheren Gewinn rechnen. Das KGV dürfte dann auf 8 sinken - sehr wenig für ein wachsendes Unternehmen mit solider Bilanz und starker Marktstellung.Zudem sei die Dividendenrendite mit derzeit mehr als sieben Prozent im historischen Vergleich aber auch im Branchenvergleich wirklich stattlich. Rein fundamental betrachtet ist die TUI-Aktie für mutige Anleger mit einem langen Atem also nach wie vor ein klarer Kauf (Stopp: 7,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.05.2019)Börsenplätze TUI-Aktie: