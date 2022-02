Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die TUI Group (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist der führende Touristikkonzern der Welt. Unter dem Dach des Konzerns bündelt man das große Portfolio starker Veranstalter, 1.600 Reisebüros und führende Online-Portale, fünf Fluggesellschaften mit rund 150 Flugzeugen, über 400 Hotels, 15 Kreuzfahrtschiffe sowie Zielgebietsagenturen in allen wesentlichen Urlaubsländern rund um den Globus. Die gesamte touristische Wertschöpfungskette findet sich unter dem Dach des Konzerns wieder. Mit diesem integrierten Angebot kann TUI 27 Millionen Gästen unvergleichliche Urlaubserlebnisse in 180 Zielgebieten der Erde bieten.



Ein zentrales Element der Unternehmenskultur ist die globale Verantwortung für nachhaltiges wirtschaftliches, ökologisches und soziales Handeln. Dieses spiegelt sich in dem seit mehr als 20 Jahren bestehenden Engagement für nachhaltigeren Tourismus wider. (16.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseveranstalters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Für den Tourismus und damit auch für TUI gehe es aufwärts. Die Buchungszahlen würden steigen, immer mehr Länder würden ihre Pforten öffnen und auch die Corona-Inzidenzen hierzulande würden fallen - womöglich habe die Omikron-Welle ihren Scheitelpunkt überschritten. Die TUI-Aktie als Reopening-Play profitiere davon, kämpfe jedoch mit einer wichtigen Marke.Reopening-Aktien seien gerade en vogue. Die Aussichten auf weltweite Öffnungen bzw. Aufhebung von Reisebeschränkungen würden derzeit die Touristik-Aktien beflügeln wie ein Vergleich zwischen dem Sektoren-Index S&P 500 Hotels, Resorts, Cruises Lines und dem Solactive-Stay-at–Home-Index verdeutliche. Während die Corona-Profiteure um 10,6 Prozent seit Jahresanfang an Wert verloren hätten, hätten die Reise-Titel im selben Zeitraum ein Plus von 9,4 Prozent erzielt.Die TUI-Aktie, die am Mittwoch rund zwei Prozent auf 3,50 Euro zulegen könne, habe 2022 bis dato rund 30 Prozent gewonnen. Zuletzt habe der Titel diese Marke am 10. Februar (Tageshoch: 3,49 Euro) angelaufen. Damit bestehe nun die Gefahr einer Doppel-Top-Bildung. Ein nachhaltiger Ausbruch wäre jedoch erst gegeben, wenn der Kurs auch das Verlaufshoch bei 3,66 Euro herausnehme. Dann wäre der Weg bis zur Vier-Euro-Marke frei.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: