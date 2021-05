XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (19.05.2021/ac/a/nw)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - TUI: Handelsspanne verengt sich - Kommt jetzt der Ausbruch? AktiennewsDie Aktie der TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) fällt am Mittwoch unter die psychologische Marke von 5,00 Euro und notiert durch den Rücksetzer in der Mitte des symmetrischen Dreiecks, so die Experten von XTB.Seit Anfang des Jahres stecke der Kurs in der Formation fest, sodass Anleger wenig Anhaltspunkte für die Richtung des nächsten Impulses hätten. Doch mit der sich verengenden Handelsspanne nehme der charttechnische Druck zu. Je weiter wir auf die Spitze zulaufen würden, desto wahrscheinlicher sei ein Ausbruch mit starkem Momentum. Für welche Seite werde sich die Aktie entscheiden? Bisher seien die Erholungen wenig überzeugend gewesen. Erst ein Ausbruch über den Widerstand bei 6,40 Euro würde für einen Befreiungsschlag sorgen.Börsenplätze TUI-Aktie:5,032 EUR -0,08% (19.05.2021, 12:26)