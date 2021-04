Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte:



Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,456 EUR -0,85% (23.04.2021, 12:25)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

4,452 EUR -1,07% (23.04.2021, 12:08)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



NASDAQ OTC-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (23.04.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Gute Nachrichten für den Tourismus und damit auch für TUI: Auf Mallorca würden die Corona-Einschränkungen im Zuge der guten Infektionslage bereits am Samstag weiter gelockert. Unter anderem werde dann auf der spanischen Urlaubsinsel und den anderen Balearen der Beginn der nächtlichen Ausgehsperre um eine Stunde nach hinten auf 23.00 Uhr verlegt. Und es gebe eine weitere positive News.Besonders wichtig auch für Touristen: Gastronomen dürfen ihre Terrassen künftig nach einer ersten Sperrstunde um 17 Uhr auch am späteren Abend von 20.00 bis 22.30 Uhr bei voller Auslastung öffnen - das gelte vorerst allerdings nur zwischen Montag und Donnerstag. Die Innenräume müssten unterdessen weiterhin geschlossen bleiben.Neben anderen Lockerungen dürften sich ab Samstag wieder Personen aus mehr als zwei Haushalten im Freien treffen - allerdings höchstens sechs beziehungsweise nur vier, wenn sie an einem Restaurant- oder Cafétisch sitzen würden. Die Geschäfte müssten außerdem erst eine Stunde später um 21.00 Uhr schließen. Die Lockerungen würden fast alle mit zum Teil leicht unterschiedlichen Auflagen für alle Inseln und bis zum 9. Mai gelten. Dann werde die Pandemie-Lage wieder geprüft.Regierungssprecher Iago Negueruela habe bei der Bekanntgabe der Lockerungen gesagt, man habe die Osterferien mit dem Besuch von Zehntausenden Touristen vor allem aus Deutschland gut überstanden. Man müsse aber weiter Vorsicht walten lassen. Die sozialistische Regionalpräsidentin Francina Armengol habe zuvor die Proteste von Gastronomen und Hoteliers zurückgewiesen und betone, man werde den Lockdown im Interesse aller weiterhin "nur ganz vorsichtig" lockern.Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Madrid habe es zuletzt auf den Balearen 25,78 Corona-Ansteckungen je 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen gegeben. Diese Sieben-Tage-Inzidenz liege in Spanien derzeit nur in Valencia niedriger (19,40). Zur Einordnung: In Deutschland: liege der Wert tagesaktuell bei 164.(Vorsichtige) Öffnungen auf der Lieblings-Insel der Deutschen seien ein gutes Zeichen. Auch dass die Inzidenz-Werte nach dem "Oster-Ansturm" niedrig geblieben seien, mache ebenfalls Mut. Damit würden zusehends die Chancen steigen, dass im Sommer eine Vielzahl von Menschen auf Mallorca und auch in anderen beliebten TUI-Mittelmeer-Destinationen Urlaub machen könne.Kurzum: Investierte Anleger bleiben der TUI-Aktie weiterhin treu, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". Das Stopp-Limit sollte bei 3,60 Euro platziert werden. (Analyse vom 23.04.2021)Mit Material von dpa-AFX