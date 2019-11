Börsenplätze TUI-Aktie:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.11.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltgrößten Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Jetzt sei es amtlich: Der insolvente Reisekonzern Thomas Cook werde nicht als Ganzes verkauft, sondern in mehrere Einzelteile zerschlagen. Gestern sei nun gemeldet worden, dass der Großteil der Reisebüros des britischen Unternehmens nun an den Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof gehe.Durch die Übernahme von 106 der 126 Reiseagenturen von Thomas Cook werde die Position von Galeria Karstadt Kaufhof in diesem Segment zwar klar gestärkt, eine wirkliche Bedrohung für die TUI sei die Gesellschaft dadurch aber noch nicht.Zumal sich Investoren immer wieder vor Augen halten sollten: Das reine Reisevermittlungsgeschäft sei bei TUI dank cleverer Investitionen in den vergangenen Jahren nicht mehr so bedeutend. "70 bis 80 Prozent" der Erträge erwirtschafte das Unternehmen laut TUI-Chef Fritz Joussen inzwischen mit den eigenen Hotels und Kreuzfahrtschiffen. Und diese beiden Sparten dürften auch in den nächsten Jahren weiter florieren.Risikobereite Anleger können weiterhin zugreifen (Stopp: 9,20 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link