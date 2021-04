Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (20.04.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, NASDAQ OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Fritz Joussen sei bekannt für seinen unerschütterlichen Optimismus. Auch im englischen Fernsehen habe er sich jüngst zuversichtlich zu den mittelfristigen Aussichten geäußert. Der TUI-Boss habe gegenüber BBC gesagt, er sei "optimistisch", dass die Briten in diesem Jahr noch einen Sommerurlaub genießen könnten, wenn das Impfprogramm weiterhin erfolgreich verlaufe. Dennoch: Die TUI-Aktie kämpfe aktuell mit der 50-Tage-Linie.In einem Interview mit der BBC habe Joussen gesagt, dass die Buchungen im März 2,8 Millionen erreicht hätten und das Unternehmen erwarte, bis zu 75 Prozent seines normalen Programms für die Sommersaison durchzuführen.Briten sollten ab dem 17. Mai ins Ausland reisen dürfen, so der Fahrplan von Premierminister Boris Johnson. Und das sehe gut aus: So sei in England die Impf-Kampagne deutlich weiter als in Deutschland: Während hierzulande gerade einmal rund 20 Prozent einen Piks bekommen hätten, seien in Großbritannien bereits rund 50 Prozent wenigstens einmal geimpft.Joussen sei überzeugt, dass "wir einen anständigen Sommer" haben würden. "Alle medizinischen Ratschläge, die wir als Reiseveranstalter bekommen, besagen, dass die vorhandenen Impfstoffe auch gegen die neuen Varianten funktionieren. Auch wenn die Präparate manchmal weniger effizient seien, "ist das noch besser, als gar nicht geimpft zu sein", so der TUI-Chef.Genauso positiv habe sich jüngst der Vorstandsvorsitzende von easyJet, Johan Lundgren, geäußert. Er erwarte, dass die "meisten großen europäischen Destinationen bereist werden können".Die TUI-Aktie pendle heute um den Vortagsschluss (4,56 Euro). Wichtig wäre, dass das Papier die 50-Tage-Linie (bei 4,52 Euro) auf Schlusskurs-Basis nicht unterschreite. Ansonsten würde sich das charttechnische Bild eintrüben."Der Aktionär" teile den Optimismus von TUI-Boss Fritz Joussen. Die Chancen stünden angesichts der zügig verlaufenden britischen Impfkampagne durchaus gut, dass viele Briten ihren Sommer-Urlaub verbringen könnten. Großbritannien sei für TUI nach Deutschland der zweitwichtigste Quellmarkt.Investierte Anleger müssen weiterhin Geduld mitbringen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.04.2021)