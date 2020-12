Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (10.12.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI sei im abgelaufenen Geschäftsjahr wie erwartet tief in die roten Zahlen geflogen. Sowohl die Umsätze als auch das Ergebnis seien noch etwas schlechter ausgefallen, als es Analysten erwartet hätten. Eine Prognose für 2021 traue sich das Unternehmen derzeit nicht zu. Immerhin sollten die Kosten weiter gesenkt werden. Und: Unternehmensboss Fritz Joussen sehe Licht am Ende des Tunnels.Konkret: Nach den zwölf Monaten bis Ende September habe unter dem Strich ein Verlust von mehr als 3,1 Milliarden Euro gestanden, nach 416 Millionen Gewinn ein Jahr zuvor, wie TUI am Donnerstag in Hannover mitgeteilt habe. Die Analysten hätten lediglich mit 2,41 Milliarden Euro Miesen gerechnet. Auch beim Umsatz, der im Jahresvergleich um 58 Prozent auf 7,9 Milliarden Euro eingebrochen sei, habe der Touristik-Konzern die Schätzungen der von Bloomberg befragten Analysten verfehlt. Die Experten hätten 8,55 Milliarden Euro im Durchschnitt auf den Zetteln stehen.Trotz der anhaltenden Reisebeschränkungen, der hohen Infektionszahlen und der absehbar langen Zeit, bis genügend Impfungen das Reisen wieder normalisieren dürften, zeige sich Fritz Joussen optimistisch: "Die Aussicht auf Impfungen ab dem Jahresbeginn lässt die Nachfrage nach Sommerurlaub 2021 deutlich steigen." Im Jahr 2022 erwarte TUI eine Rückkehr auf das Niveau aus der Zeit vor der Pandemie. Eine Prognose für das neue Geschäftsjahr traue sich der Vorstand wegen der großen Unsicherheiten rund um die Pandemie aber nicht zu.Dass die Zahlen von TUI nicht berauschend ausfallen würden, habe auf der Hand gelegen. Positiv sei, dass man weiter an der Kostenschraube drehen wolle. Da an der Börse die Zukunft gehandelt werde, sei jetzt vielmehr entscheidend, wie schnell und effizient das Thema "Massen-Impfungen" umgesetzt werden könne. Die Menschen hätten Lust auf Reisen, und es bestehe zudem - nach der langen Zeit mit vielen Einschränkungen - großer Nachholbedarf. Wer bei TUI eine Long-Position eingegangen sei, setze auf eine mittelfristige Reise-Normalität. Ganz wichtig: Investierte Anleger beachten den Stopp-Loss bei 4,10 Euro, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link