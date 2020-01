Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Touristikmarkt bleibe in Bewegung. So habe der Ferienflieger Condor nun einen neuen Eigentümer: Nach Informationen aus Verhandlungskreisen habe die polnische Gesellschaft LOT im Bieterrennen den Zuschlag erhalten und dabei mehrere Finanzinvestoren ausgestochen.Condor habe in Frankfurt zu einer Pressekonferenz eingeladen. Es gehe darum, gemeinsam "mit dem neuen Eigentümer" über die Zukunft von Condor mit ihren rund 5.000 Mitarbeitern zu informieren, habe die Airline mitgeteilt. Der Name des Käufers sei in der Mitteilung zunächst nicht genannt worden.LOT sei in der Star Alliance mit dem Lufthansa-Konzern verbunden. Die Gesellschaft habe 2019 zum vierten Mal in Folge einen starken Anstieg ihrer Passagierzahlen verzeichnet. Die Airline habe 2019 mehr als 10 Millionen Passagiere befördert, das seien 1,3 Millionen mehr gewesen als im Vorjahr. Der Betrieb sei nach eigenem Bekunden profitabel - genaue Zahlen dazu seien nicht genannt worden. Derzeit betreibe die LOT eine Flotte von 80 Maschinen. Die Condor komme auf knapp 60 Jets.Bis zum Jahr 2024 wolle das polnische Unternehmen die Zahl der beförderten Passagiere auf 20 Millionen pro Jahr verdoppeln, habe Vorstandschef Rafal Milczarski in dieser Woche erklärt. 2015 habe die Airline nach eigenen Angaben noch 4,4 Millionen Fluggäste mit lediglich 37 Flugzeugen befördert.Es sei zu erwarten gewesen, dass sich für Condor ein neuer Eigentümer finden lasse. Im laufenden Jahr dürfte es nun spannend werden, inwieweit TUI vom Aus der Condor-Mutter Thomas Cook profitieren könne. Aktuell werde der Kurs allerdings von anderen Faktoren belastet.Anleger sollten hier zunächst weiter an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär" zur TUI-Aktie. (Analyse vom 24.01.2020)(Mit Material von dpa-AFX)