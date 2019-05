Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

9,466 EUR -3,90% (08.05.2019, 16:50)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (08.05.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristikkonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Nachdem sich die TUI-Aktie wieder etwas nach oben und auch wieder über die 10-Euro-Marke gekämpft habe, habe es zunächst Abgabedruck durch den Tweet von Donald Trump und heute erneut kräftigen Gegenwind gegeben. Eigentlich habe es zur TUI keine wirklich schlechte Nachricht gegeben. Doch der gesamte Luftfahrt- und Touristiksektor stehe heute unter Druck. Als ein möglicher Grund werde z.B. ein Streik der französischen Flugaufseher genannt. Wirklich überzeugen bei den kräftigen Kursabschlägen könne diese Erklärung aber nicht.Bereits investierte Anleger sollten sich trotz der zweifellos ärgerlichen Kursverluste nicht verrückt machen lassen. Bei der TUI laufe es operativ weiterhin vernünftig. Die günstig bewertete TUI-Aktie könne im Depot belassen werden (Stopp: 7,50 Euro). Wer die Dividendenperle nicht im Depot habe, könne vorerst weiterhin an der Seitenlinie verharren, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.05.2019)Börsenplätze TUI-Aktie:XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:9,452 EUR -4,72% (08.05.2019, 16:36)