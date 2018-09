XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (14.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reisekonzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI habe sich über viele Monate hinweg in einem regelrechten Höhenflug befunden. Nachdem das Unternehmen im Sommer jedoch mitgeteilt habe, dass man anders als es im Vorfeld wohl viele Marktteilnehmer erwartet hätten, nicht die Gesamtjahresprognose erhöhen werde, sei es mit dem Titel fast ausnahmslos bergab gegangen. Wie lange noch?Rein charttechnisch betrachtet sei der Abwärtstrend der Aktie noch voll intakt. Seit Juni habe es eigentlich kein einziges wirkliches Aufbäumen gegeben. Doch mittlerweile habe sie ein wirklich sehr niedriges Bewertungsniveau erreicht. So belaufe sich das 2019er KGV nur noch auf 11, die Dividendenrendite betrage beim konstant wachsenden Unternehmen (das ferner über eine sehr solide Bilanz verfüge) jetzt schon 5%. Grund genug für Schnäppchenjäger, sich bei dieser Aktie allmählich auf die Lauer zu legen.Rein fundamental betrachtet bleibe das Wertpapier weiterhin ein klarer Kauf. Jedoch sollte auch hier unbedingt die Börsenweisheit "Nicht ins fallende Messer greifen" beachtet werden. Erst im Falle einer nachhaltigen Bodenbildung sollten Investoren wieder zugreifen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze TUI-Aktie: