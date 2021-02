Mit Material von dpa-AFX



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze TUI-Aktie:



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,917 EUR -0,18% (04.02.2021, 15:30)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

3,913 EUR -0,46% (04.02.2021, 15:44)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (04.02.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.TUI müsse vor dem Hintergrund der weltweiten Reisebeschränkungen weiter sparen. Dabei habe man vor allem die Flug-Tochter TUIfly im Visier. Zuletzt sei es bei den Verhandlungen hart zur Sache gegangen - allerdings ohne Einigung. Jetzt würden sich die Parteien nach längerer Funkstille wieder zusammensetzen. Die Piloten-Vereinigung Cockpit (VC) habe dabei eigene Vorstellungen zur Gesprächskultur. Die Aktie reagiere mit leichten Abschlägen.Konkret appelliere die VC an das Management von TUIfly, doch noch einmal offen über andere Sparmöglichkeiten als die drohenden Kündigungen zu verhandeln. Beide Seiten hätten sich gegenseitig auferlegt, "ohne Denkverbote in die Mediation" zu gehen, so VC-Tarifpolitik-Chef Marcel Gröls. Es sei aber noch nicht klar, ob das "Reizthema" bald entschärft werden könne. TUIfly-Chef Oliver Lackmann habe Ende Januar betont, dass die Geschäftsführung nicht über ihr letztes Angebot aus dem Herbst hinausgehen könne.Wegen der Forderung der Piloten nach einem Kündigungsschutz über 2021 hinaus seien die Verhandlungen ausgesetzt worden, eine Kurzarbeitsregelung für das Cockpit-Personal sei Ende November ausgelaufen. TUIfly halte bisher nicht nur eine Umverteilung des Arbeitsvolumens, sondern auch Kündigungen für nötig - nur so sei der mittelfristige, strukturelle Umbau der Fluggesellschaften im Konzern möglich.Die Zukunftsangst sei groß, heiße es auch aus Kreisen der Piloten. Manche Mitglieder anderer Berufsgruppen und Betriebsratschef Frank Jakobi hätten dagegen zuletzt verlangt, das Cockpit-Personal müsse selbst größere Beiträge zum Sparkurs leisten: Andere Beschäftigte hätten weiter freiwillig auf erhebliche Teile ihres Gehalts verzichtet.TUIfly habe erklärt, dass die nötige Reduzierung der Kapazitäten keine andere Lösung zulasse. "Mir ist wichtig, zu betonen, dass wir in diese Gespräche zwar ergebnisoffen hineingehen", habe Lackmann an die Mitarbeiter geschrieben, "aber das Angebot aus dem Herbst vergangenen Jahres bereits das Maximum des wirtschaftlich Machbaren darstellte und sich seitdem die Rahmenbedingungen weiter verschlechtert haben."Aus Sicht des "Aktionär" seien einschneidende Sparmaßnahmen unumgänglich. Das aktuelle Corona-Geschehen und die damit einhergehenden weltweiten Reisebeschränkungen würden im Grunde keine andere Wahl lassen. Mittelfristig brauche TUI dann vor allem eine (weitestgehende) Gesundung des Tourismus - das Szenario hänge allerdings von einem effizienten Impf-Prozess ab."Der Aktionär", der die TUI-Aktie in seinem langfristigen "Schlag-den-Buffett-Depot" hält, bleibt für eine Erholung des Reiseverkehr und damit für das Papier des weltweit größten Reiseveranstalters weiter vorsichtig optimistisch. Wichtig: Die TUI-Aktie ist allerdings nicht für "auf Sicherheit bedachte Anleger" geeignet, so Carsten Kaletta. (Analyse vom 04.02.2021)