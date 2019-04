Börsenplätze TUI-Aktie:



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (09.04.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Am 11. April stehe Stand jetzt die Entscheidung an: Werde Großbritannien die EU dann ohne jeglichen Deal - also komplett ungeregelt verlassen - und stürze anschließend womöglich ins Chaos? Dies wäre nicht nur für viele Politiker und Wirtschaftsverbände ein Horror-Szenario, sondern besonders auch für die TUI.Denn Großbritannien sei für den Reisekonzern im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 der wichtigste Markt gewesen. Satte 6,1 Milliarden Euro der insgesamt 19,5 Milliarden Euro Umsatz seien auf die reisefreudigen Briten entfallen. Doch im Falle eines harten Brexits könnte vielen die Reiselaune komplett genommen werden. Für einige Briten dürften natürlich auch wirtschaftliche Aspekte eine Rolle spielen.Für TUI wäre nun zunächst einmal sehr wichtig, dass es nicht zu einem ungeregelten Brexit komme. Zum anderen wäre es dann natürlich wichtig, dass die potenziellen britischen Kunden endlich Planungssicherheit hätten. Also es endlich einen Deal gebe, der in dem Tollhaus namens Unterhaus auch eine Mehrheit finde. Ebenfalls positiv für die TUI wäre ein längerer Aufschub bis zum Sommer oder gar darüber hinaus, mit dem einige britische Politiker anscheinend ebenfalls liebäugeln würden. Denn dann würde der Brexit zumindest nicht mitten in das für die TUI so wichtige Sommerquartal fallen, in dem Touristikfirmen traditionell den Großteil ihrer Erträge einfahren würden.Die TUI-Aktie bleibt daher (und aufgrund der Probleme mit den 737-Max-Maschinen) ein heißes Eisen und angesichts des angeschlagenen Charts vorerst kein Kauf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link