Börsenplätze TUI-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,474 EUR -3,39% (02.12.2020, 18:59)



XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

5,33 EUR -6,33% (02.12.2020, 17:38)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (02.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Touristik-Konzerns TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Der Hannoveraner Konzern bekomme weitere Staatshilfen gegen einen möglichen finanziellen Absturz in der Corona-Krise. Wie TUI am Mittwoch mitgeteilt habe, habe man sichi mit dem Bund sowie privaten Investoren und Banken auf ein Finanzierungspaket von insgesamt 1,8 Mrd. Euro geeinigt. Vor allem der Bund sei daran beteiligt. In letzter Konsequenz könnte der Bund über so genannte stille Einlagen, die teilweise in Unternehmensanteile umgewandelt werden könnten, künftig direkt an dem Reisekonzern beteiligt sein. Nötig sei nun noch die Zustimmung der EU-Kommission, die prüfen müsse, ob der Part des Bundes eine zulässige staatliche Beihilfe sei.Das neue Rettungspaket für die TUI sehe nun konkret eine so genannte Bezugsrechtskapitalerhöhung über rund 500 Mio. Euro vor, die von den Aktionären geschultert werden solle. Daneben seien sog. stille Einlagen des staatlichen Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) von insgesamt 700 Mio. Euro geplant - davon könnte der Staat 420 Mio. Euro in TUI-Aktien umwandeln. Sollte es zu einer Wandlung der stillen Einlagen in Aktien und damit zu einer direkten Staatsbeteiligung kommen, so wäre der WSF jedoch mit maximal 25% plus einer Aktie beteiligt. Zwei vom WSF benannte Personen sollten künftig Mitglieder des Aufsichtsrats der TUI werden. Darüber hinaus gebe es weitere Einschränkungen - z.B. in Bezug darauf, wie die TUI in andere Unternehmen investieren dürfe, solange der WSF investiert bleibe.Der TUI-Großaktionär Unifirm Limited, der 24,9% am Grundkapital halte und von der russischen Milliardärsfamilie Mordaschow kontrolliert werde, habe das Hilfspaket und damit auch den möglichen Staatseinstieg ausdrücklich begrüßt.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link