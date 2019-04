XETRA-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,478 EUR -0,84% (01.04.2019, 09:16)



Tradegate-Aktienkurs TUI-Aktie:

8,43 EUR -3,10% (01.04.2019, 09:31)



ISIN TUI-Aktie:

DE000TUAG000



WKN TUI-Aktie:

TUAG00



Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUI1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol TUI-Aktie:

TUIFF



Kurzprofil TUI AG:



Die "neue" TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) ist ein Unternehmen der Chancen - für Kunden, Aktionäre und Mitarbeiter. Unter einem Dach vereint sind das einzigartige Hotelportfolio der TUI, die Kreuzfahrtlinien, sechs europäische Fluggesellschaften und die Vertriebsstärke der Veranstalter, sowohl Online als auch über die Reisebüros in ganz Europa. Der weltweit größte integrierte Touristikkonzern steht für ein durchgängiges Kundenerlebnis über alle touristischen Wertschöpfungsstufen hinweg. Der direkte Kundenzugang macht Investitionen in Hotels und modernste Kreuzfahrtschiffe planbarer und sichert frühzeitig Auslastung. Man kann dadurch schneller wachsen und mehr Reiseangebote exklusiv für TUI entwickeln. (01.04.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - TUI-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Reiseanbieters TUI AG (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter die Lupe.Während der jüngste Kursrutsch der TUI-Aktie den Anteilseignern erneut Kopfzerbrechen bereiten dürfte, habe bislang die saftige Dividendenrendite zumindest für etwas Trost sorgen. Nach der neuesten Gewinnwarnung würden sich aber die Anleger nun auch um die Ausschüttung sorgen. Zu recht?Zumindest gebe es durchaus Grund zur Annahme, dass die Serie von zuletzt sechs Anhebungen in Folge bald enden könnte. Am Freitag habe Konzernchef Fritz Joussen erklärt, dass man weiterhin an der bisherigen Dividendenpolitik festhalten wolle. Viel konkreter habe er noch nicht werden wollen bzw. können. Klar sei aber: Nachdem der TUI-Gewinn in den letzten Jahren stetig gestiegen sei, werde er dieses Geschäftsjahr bis zum 30.09. wohl schrumpfen.Angesichts der erneut eingetrübten charttechnischen Lage sollten Anleger weiterhin an der Seitenlinie verharren und eine klare Bodenbildung abwarten, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.04.2019)Börsenplätze TUI-Aktie: